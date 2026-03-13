Delhi: उत्तम नगर में फिर खूनी संघर्ष, स्प्रे छिड़कने को लेकर हुआ झगड़ा, नाबालिग को घोंपा चाकू

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन तरुण (26) की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इलाके से एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, उत्तम नगर में स्प्रे डालने पर दो गुटों में झगड़ा हो गया। आरोप है कि एक गुट ने दूसरे गुट के एक नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में उसे परिजन तुरंत पास के अस्पताल में ले गए।