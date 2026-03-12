OBC Creamy layer: सिर्फ इनकम से तय नहीं होगी ओबीसी क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया नियम

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान करते समय केवल आय नहीं, बल्कि व्यक्ति के परिवार की सामाजिक स्थिति, पद और सेवा से जुड़े अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अदालत के अनुसार, इन सभी मानकों को नजरअंदाज कर केवल आय के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर घोषित करना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए निर्धारित मानदंडों का संतुलित और व्यापक तरीके से पालन किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं का सही आकलन हो सके। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी OBC आरक्षण से जुड़े मामलों में भविष्य के फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।