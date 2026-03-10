‘यहीं अंग्रेजी का टेस्ट होगा, 30 नंबर आए तो…’ 12वीं पास याचिकाकर्ता पर क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत?

याचिकाकर्ता पर नाराज हुए सीजेआई ने जब थोड़ा सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि वह याचिका तैयार करने के लिए एआई टूल की मदद ली थी। उसने बताया कि एक टाइपिस्ट से दस्तावेज टाइप करवाए, जिसके लिए उसे प्रति घंटे 1000 रुपये का भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसने टाइपिस्ट को चार जैकेट उपहार में दी थीं। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो सुप्रीम कोर्ट के किसी टाइपिस्ट ने ही यह याचिका तैयार की हो और उसे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में दिए गए तर्क अस्पष्ट और बेबुनियाद प्रतीत होते हैं तथा इसका स्वर किसी छोटे व्यापारी की सोच से मेल नहीं खाता।