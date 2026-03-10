गुरुग्राम में सात मजदूरों की मौत, 60 फुट गहरे बेसमेंट में 10 लोगों के दबे होने की खबर, निर्माणाधीन सोसाइटी की मिट्टी ढही

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में घायल सभी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना में पांच मजदूरों की मौत होने की बात भी सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि करीब दस लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य के साथ पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। फिलहाल हादसे की असली वजह सामने नहीं आई है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना सोमवार रात को हुई।