‘दिल्ली का चुनाव रद्द हो…’ AAP नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, कहा- झूठा मुकदमा लगाकर बदनाम किया गया

नीचली कोर्ट से बरी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तलवार लटकी हुई है। दरअसल, हाईकोर्ट में सोमवार को आबकारी नीति मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई और सीबीआई की तरफ से अदालत से तीन मांगें की गईं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के कुछ हिस्से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला आपराधिक कानून की तय प्रक्रिया के खिलाफ लगता है।