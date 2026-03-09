9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘दिल्ली का चुनाव रद्द हो…’ AAP नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, कहा- झूठा मुकदमा लगाकर बदनाम किया गया

Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोप मुक्त होने के बाद AAP और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। AAP नेता और राज्यसभा सांसद Sanjay Singh ने संसद में नोटिस देकर दिल्ली चुनाव रद्द करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 09, 2026

AAP leader Sanjay Singh demanded cancellation of Delhi elections

Sanjay Singh:दिल्ली शराब घोटाले का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में आरोप मुक्त होने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भाजपा को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। अब AAP नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने सीधा दिल्ली का चुनाव रद्द करने की मांग कर दी है। इसके लिए उन्होंने बकायदा संसद को नोटिस भी दिया है। संजय का आरोप है कि उनकी पार्टी के नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर पहले उनकी छवि को खराब किया गया, फिर साजिश के तहत चुनाव में हराया गया है।

आपको बता दें कि संजय सिंह ने एक्स पर नोटिस पोस्ट किया और आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को झूठे मुकदमों के जरिए बदनाम किया गया और साजिश के तहत चुनाव प्रभावित किए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ा और पार्टी को नुकसान हुआ।

CBI पहुंची हाईकोर्ट

नीचली कोर्ट से बरी होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तलवार लटकी हुई है। दरअसल, हाईकोर्ट में सोमवार को आबकारी नीति मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई और सीबीआई की तरफ से अदालत से तीन मांगें की गईं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के कुछ हिस्से तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह फैसला आपराधिक कानून की तय प्रक्रिया के खिलाफ लगता है।

सबूत मिटा दिया गया-CBI

वहीं, सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में सबूत मिटाने के कई उदाहरण रिकॉर्ड पर पेश किए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

ये भी पढ़ें

170 मोबाइल नष्ट किए… शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल वाले केस में CBI को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने क्या कहा?
नई दिल्ली
CBI gets major relief in liquor scam and Arvind Kejriwal case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

09 Mar 2026 04:06 pm

Published on:

09 Mar 2026 04:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘दिल्ली का चुनाव रद्द हो…’ AAP नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, कहा- झूठा मुकदमा लगाकर बदनाम किया गया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गृहमंत्री अमित शाह की अपील पर सुरक्षा बलों ने लगाए रिकार्ड 7 करोड़ पौधे

राजनीति

मासूमों की चीखों से दहला नूंह: मां ने तीन बेटियों के साथ मौत के कुएं में लगाई छलांग, दो शव बरामद

nuh crime news woman jumps into well with three daughters badopur village firozpur jhirka
नई दिल्ली

नीतिश, नबीन, पवार, सिंघवी की जीत तय

राजनीति

Delhi Liquor Scam: सीबीआई की तीन बातें मान गई HC, केजरवाल- सिसोदिया के साथ अन्य आरोपियों को भी झटका!

Delhi Liquor Scam High Court accepts CBI's three points
नई दिल्ली

दिल्ली में भीषण हादसा: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत…गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

Delhi News: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत...गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.