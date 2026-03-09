9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

नीतिश, नबीन, पवार, सिंघवी की जीत तय

नई दिल्ली। राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही तस्वीर भी साफ होने लगी है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) के शरद पवार, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी समेत कई अन्य की जीत तय दिख [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Mar 09, 2026

नई दिल्ली। राज्यसभा की 37 सीटों के चुनाव लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही तस्वीर भी साफ होने लगी है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) के शरद पवार, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी समेत कई अन्य की जीत तय दिख रही है। जबकि असम, हरियाणा, ओडिशा व बिहार में क्रॉस वोटिग का खेल देखने को मिल सकता है।

बिहार: पांच सीटों पर छह उम्मीदवार, एआईएमआईएम और बसपा किंग मेकर

बिहार में पांच सीट के लिए छह उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऐसे में यहां मतदान तय दिख रहा है। हालांकि एनडीए के नीतीश, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन और शिवेश कुमार की जीत तय हैं। जबकि पांचवी सीट के लिए घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन दोनों के पास जीत लायक वोट नहीं है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायक मिलाने पर भी 41 प्रथम वरीयता के वोट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यहां एआईएमआईएम और बसपा किंग मेकर बने हुए हैं।

ओडिशा में 4 सीटों पर टक्कर

ओडिशा से 4 सीटें हैं। यहां एक सीट पर कड़ी टक्कर की संभावना है। सत्ताधारी भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा सांसद सुजीत कुमार को उतारा है। बीजद से संत्रुप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होटा ने नामांकन किया है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार दिलीप राय (भाजपा समर्थित) भी मैदान में हैं, जिससे क्रॉस-वोटिंग के भरोसे चुनाव हो गया है।

महाराष्ट्र में सभी निर्विरोध जीतेंगे

महाराष्ट्र्र से सबसे ज्यादा 7 सीटें हैं। महायुति गठबंधन के 6 उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, पूर्व मंत्री विनोद तावड़े शामिल हैं। पार्थ पवार (अजित पवार के बेटे) और शिवसेना (शिंदे गुट) से ज्योति वाघमारे भी मैदान में हैं। रामनाथ ठाकुर और रामदास आठवले दोबारा पहुंच सकते हैं। महाविकास अघाड़ी ने शरद पवार को मैदान में उतारा है। इन सभी का निर्विरोध जीतना तय दिख रहा है।

हरियाणा में फिर इतिहास दोहराने की कोशिश में भाजपा

हरियाणा की 2 सीटों में से एक पर मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, एक सीट के लिए 31 वोट चाहिए। यहां सतीश नांदल निर्दलीय, भाजपा से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमवीर सिंह बौध उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत गया था। भाजपा एक बार फिर इतिहास दोहराने की कोशिश में लगी है।

बंगाल में टीएमसी, असम में भाजपा, तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत

पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के चार उम्मीदवार, भाजपा के एक, असम में एनडीए के तीनों, तेलंगाना में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। छत्तीसगढ़ में एक भाजपा और एक कांग्रेस तथा हिमाचल की एक सीट पर कांग्रेस की जीत निर्विरोध होती दिख रही है। जबकि तमिलनाडु की 6 सीटों पर अन्नाद्रमुक, पीएमके, द्रमुक, कांग्रेस और डीएमडीके के उम्मीदवार खड़े हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Mar 2026 02:02 pm

Hindi News / Political / नीतिश, नबीन, पवार, सिंघवी की जीत तय

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

CG Protest: गैस सिलेंडर के दाम बढऩे पर कांग्रेस का विरोध, सडक़ पर चूल्हा जलाकर भजिया तले

CG Protest: गैस सिलेंडर के दाम बढऩे पर कांग्रेस का विरोध, सडक़ पर चूल्हा जलाकर भजिया तले
कवर्धा

बीजेपी ने खेला नया दांव! राज्य सभा चुनाव से पहले इन 3 राज्यों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

BJP central observers Rajya Sabha elections, Nitin Nabin BJP observers Bihar Haryana Odisha,
राष्ट्रीय

इजरायल-ईरान युद्ध को लेकर संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा- भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर

parliament,budget session,second phase,lok sabha,proceedings,rahul gandhi,
राष्ट्रीय

हरियाणा में फिर होगा खेला? राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने तैयार किया ये बड़ा प्लान

Haryana Rajya Sabha election 2026, Congress fears cross voting in Haryana, Karamveer Buddh Rajya Sabha candidate,
राष्ट्रीय

जो टीएमसी के साथ नहीं, वह बंगाली नहीं; उसे…ममता के सामने यह क्या बोल गई महुआ मोइत्रा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.