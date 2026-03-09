नीतिश, नबीन, पवार, सिंघवी की जीत तय

बिहार में पांच सीट के लिए छह उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऐसे में यहां मतदान तय दिख रहा है। हालांकि एनडीए के नीतीश, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन और शिवेश कुमार की जीत तय हैं। जबकि पांचवी सीट के लिए घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन दोनों के पास जीत लायक वोट नहीं है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायक मिलाने पर भी 41 प्रथम वरीयता के वोट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यहां एआईएमआईएम और बसपा किंग मेकर बने हुए हैं।