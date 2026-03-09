बीजेपी ने खेला नया दांव! राज्य सभा चुनाव से पहले इन 3 राज्यों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

BJP central observers Rajya Sabha elections: 10 राज्यों की 37 राज्य सभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पार्टी ने इन राज्यों के लिए अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।