Nishant Join JDU: निशांत के सियासी डेब्यू से वंशवाद की राजनीति वाली कतार में शामिल हुए नीतीश, कभी लगाते थे लालू पर परिवारवाद का आरोप

देश के कई राज्यों में भी सीएम व पूर्व सीएम के बेटे सियासी पारी खेल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे राणा लोकेश सरकार में मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम NTR के बेटे बालकृष्णा भी विधायक व मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी पूर्व में सीएम रह चुके हैं। तेलंगाना में भी पूर्व सीएम KCR के बेटे केटी रामाराव व बेटी के कविता राजनीति में हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश भी यूपी के सीएम रह चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे धीरज और अमित भी महाराष्ट्र में विधायक हैं। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई सियासत में हैं। वह असम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं।