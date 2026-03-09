स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर होगी चर्चा, किरेन रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका पछतावा होगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ बिना किसी कारण और बिना सोचे-समझे, एक आदमी की जिद को पूरा करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ेगा। इस बीच, शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष की चिंताएं इस मोशन के साथ स्पीकर तक पहुंचेंगी। उन्होंने ANI से कहा कि स्पीकर की कुर्सी दोनों पार्टियों की होती है। संविधान में यह नियम है कि अगर विपक्ष को लगता है कि चेयर पार्टी के हिसाब से काम कर रही है, तो वह नो-कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। हमें उम्मीद है कि चेयर तक यह मैसेज जाएगा कि जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी करनी चाहिए।