‘काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा’, पत्नी ने काम छोड़ने पर किया सवाल, नाराज पति ने कुल्हाड़ी से…

दिन में जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने खून से लथपथ मां का शव जमीन पर पड़ा देखा और पड़ोसियों को मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी सुखविंद्र को पुलिस ने गांव के शमशान के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।