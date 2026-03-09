9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा’, पत्नी ने काम छोड़ने पर किया सवाल, नाराज पति ने कुल्हाड़ी से…

Crime News: फतेहाबाद में काम पर नहीं जाने को लेकर एक पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया जिसके बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी का गला काट दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 09, 2026

Crime News

पति ने की पत्नी की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: हरियाणा के फतेहाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार पति के काम छोड़ने पर पत्नी ने सवाल किया था और इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कुल्हाड़ी से पत्नी का गला काट दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

काम से जल्दी लौटने पर हुई लड़ाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान सुखविंद्र सिंह के रूप में हुई है। सुखविंद्र दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह अपनी पत्नी सुदेश और 2 बच्चों के साथ एक कमरे के मकान में रहता था। सुखविंद्र ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि वह शनिवार, 7 मार्च को गांव में मजदूरी करने गया था लेकिन थक कर दोपहर में वापस घर लौट आया। इसके बाद वह चारपाई पर आराम करने लगा। इतने में ही पत्नी ने उसके साथ बहस शुरू कर दी।

कुल्हाड़ी से पत्नी की गला काटा

सुखविंद्र के अनुसार उसकी पत्नी उससे नौकरी नहीं करने को लेकर लड़ाई करने लगी। पत्नी ने उससे कहा कि अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। पत्नी की यह बातें सुनकर सुखविंद्र को गुस्सा आ गया और उसने घर में रखी एक कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार कर दिया। सुखविंद्र ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया और गांव के शमशान घाट में जाकर छिप गया।

आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

दिन में जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने खून से लथपथ मां का शव जमीन पर पड़ा देखा और पड़ोसियों को मामले की सूचना दी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी सुखविंद्र को पुलिस ने गांव के शमशान के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Mar 2026 11:30 am

Hindi News / National News / ‘काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा’, पत्नी ने काम छोड़ने पर किया सवाल, नाराज पति ने कुल्हाड़ी से…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nishant Join JDU: निशांत के सियासी डेब्यू से वंशवाद की राजनीति वाली कतार में शामिल हुए नीतीश, कभी लगाते थे लालू पर परिवारवाद का आरोप

Nitish Kumar, Nishant Kumar,
राष्ट्रीय

इजरायल-ईरान युद्ध को लेकर संसद में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा- भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर

parliament,budget session,second phase,lok sabha,proceedings,rahul gandhi,
राष्ट्रीय

हॉस्टल के कमरे की डिजाइन कर रही छात्रों की नींद प्रभावित? IIT Kanpur के प्रोफेसर खोज रहे इसका जवाब

IIT Kanpur
राष्ट्रीय

Weather Update: 9, 10, 11 मार्च को इन राज्यों में गर्मी से मिलेगी राहत, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना

राष्ट्रीय

फ्लाइट में बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया पैसेंजर, क्रू मेंबर ने देखा तो…

Akasa Air flight
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.