हॉस्टल के कमरे की डिजाइन कर रही छात्रों की नींद प्रभावित? IIT Kanpur के प्रोफेसर खोज रहे इसका जवाब

इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हॉस्टल के अंदर का वातावरण छात्रों की नींद की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। प्रोफेसर अनुबा गोयल का मानना है कि यदि यह साबित हो जाता है कि रहने की जगह का माहौल नींद पर असर डालता है, तो भविष्य में हॉस्टल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं। इस विचार की शुरुआत लगभग चार साल पहले एक अन्य अध्ययन से हुई थी, जिसमें क्लासरूम के वेंटिलेशन का छात्रों की सतर्कता पर प्रभाव देखा जा रहा था। उस अध्ययन में पाया गया कि कई छात्र क्लास शुरू होने से पहले ही थके हुए महसूस कर रहे थे। इसी अवलोकन से यह सवाल उठा कि क्या हॉस्टल के कमरे की स्थिति उनकी नींद को प्रभावित कर रही है।