दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को राहत, शादी और बीमार मां की वजह से मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

मामले की सुनवाई समीर बाजपाई की अदालत में हुई, जहां शरजील इमाम की ओर से 10 दिन की अंतरिम रिहाई की मांग की गई थी। उनके वकीलों ने दलील दी कि उनके सगे भाई की जल्द शादी होने वाली है, ऐसे में परिवार में उनकी मौजूदगी जरूरी है। साथ ही यह भी बताया गया कि उनकी मां की तबीयत काफी खराब है और उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई दूसरा नहीं है।