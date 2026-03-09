मासूमों की चीखों से दहला नूंह: मां ने तीन बेटियों के साथ मौत के कुएं में लगाई छलांग, दो शव बरामद

सोमवार की वह दोपहर बदोपुर गांव के लिए किसी काल की तरह आई। गांव की गलियों में पसरा सन्नाटा अचानक चीख-पुकार और शोर में बदल गया। हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा था। उस पुराने कुएं की ओर, जो देखते ही देखते मौत के जाल में तब्दील हो चुका था। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, खबर ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। पता चला कि एक मां अपनी तीन मासूम बेटियों को कलेजे से लगाए उस 70 फुट गहरे अंधेरे कुएं में समा गई है। कुएं के तल में गहरा पानी और ऊपर ग्रामीणों का हाहाकार, हर कोई बेबस था, लेकिन उम्मीद का दामन थामे बचाव में जुट गया।