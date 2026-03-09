9 मार्च 2026,

सोमवार

नई दिल्ली

दिल्ली में भीषण हादसा: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत…गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

Delhi News : राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, डीटीसी की एक बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और इसके बाद सड़क पर खड़े कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 09, 2026

Delhi News: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत...गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

Delhi News : राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, Delhi Transport Corporation (डीटीसी) की एक बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और इसके बाद सड़क पर खड़े कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद मौके पर बनाई गई एक वीडियो में बस से तेज लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।

Delhi News

09 Mar 2026 01:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में भीषण हादसा: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत…गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

