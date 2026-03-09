दिल्ली में भीषण हादसा: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत…गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

Delhi News : राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, Delhi Transport Corporation (डीटीसी) की एक बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और इसके बाद सड़क पर खड़े कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद मौके पर बनाई गई एक वीडियो में बस से तेज लपटें और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
