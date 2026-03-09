दिल्ली में भीषण हादसा: डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और कई गाड़ियों को रौंदा, 2 की मौत…गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग

Delhi News : राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, Delhi Transport Corporation (डीटीसी) की एक बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी और इसके बाद सड़क पर खड़े कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।