तीन मंजिला मकान…एक-एक ईंट तोड़ा, उत्तम नगर हत्याकांड के आरोपी का घर ध्वस्त, नया वीडियो वायरल

पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। कुशल पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान उमरदीन, जमाउद्दीन, मुस्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर के रूप में हुई है। ये सभी हस्तसाल जेजे कॉलोनी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपियों के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं-उमरदीन, जमाउद्दीन और कमरुद्दीन सगे भाई हैं, जबकि मुजफ्फर और उमरदीन पिता-पुत्र हैं। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।