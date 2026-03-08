रंग बहाना था… पुरानी रंजिश निभानी थी, पिछले 50 साल से चल रही दुश्मनी! उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा अपडेट

आपको बता दें कि पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि दोनों पड़ोसी परिवार करीब 50 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच पहले से ही छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर विवाद चलता रहता था। कभी पार्किंग को लेकर तो कभी कूड़ा फेंकने को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी होती रहती थी। धीरे-धीरे यह तनाव बढ़ता गया और होली के दिन एक बच्ची के हाथ से गिरा पानी का गुब्बारा इस पुराने विवाद को खूनी संघर्ष में बदल गया। परिजनों के अनुसार, तरुण की जल्द ही शादी होने वाली थी और घर में खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।