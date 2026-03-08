रंग बहाना था… पुरानी रंजिश निभानी थी, पिछले 50 साल से चल रही दुश्मनी! उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा अपडेट

Uttam Nagar murder case:दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए चर्चित हत्याकांड में नया खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि यह विवाद अचानक नहीं हुआ, बल्कि दोनों परिवारों के बीच करीब 50 साल से चली आ रही पुरानी रंजिश से जुड़ा था। होली के रंग और पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक हो गया। इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ कई अहम जानकारी सामने आ रही हैं।
आपको बता दें कि पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि दोनों पड़ोसी परिवार करीब 50 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे और उनके बीच पहले से ही छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर विवाद चलता रहता था। कभी पार्किंग को लेकर तो कभी कूड़ा फेंकने को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी होती रहती थी। धीरे-धीरे यह तनाव बढ़ता गया और होली के दिन एक बच्ची के हाथ से गिरा पानी का गुब्बारा इस पुराने विवाद को खूनी संघर्ष में बदल गया। परिजनों के अनुसार, तरुण की जल्द ही शादी होने वाली थी और घर में खुशियों की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।
4 मार्च को हुई हिंसा में युवक की मौत के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल, इस हत्याकांड के एक आरोपी के मकान पर दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला है। वहीं, पुलिस के अनुसार इस मामले में कुल सात लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। कुशल पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान उमरदीन, जमाउद्दीन, मुस्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर के रूप में हुई है। ये सभी हस्तसाल जेजे कॉलोनी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों में कुछ आपस में रिश्तेदार भी हैं- उमरदीन, जमाउद्दीन और कमरुद्दीन सगे भाई हैं, जबकि मुजफ्फर और उमरदीन पिता-पुत्र बताए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
