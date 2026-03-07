होली के गुब्बारे ने मचाया बवाल! मुस्लिम महिला से विवाद के बाद दो गुटों में हिंसा, युवक की गई जान

मृतक तरुण के पिता ने बेटे की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब तक पुलिस ने परिवार से ठीक से कोई पूछताछ नहीं की है और न ही यह बताया है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ यह कह रही है कि 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन परिवार को आरोपियों को दिखाया तक नहीं गया। तरुण के पिता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि जब वे थाने गए तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, और जब न्याय की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बेटे पर 15-20 लोगों ने हमला किया था और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते किसी को गिरफ्तार नहीं किया।