होली के गुब्बारे ने मचाया बवाल! मुस्लिम महिला से विवाद के बाद दो गुटों में हिंसा, युवक की गई जान

Delhi News: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली का त्योहार उस समय हिंसक झड़प में बदल गया, जब पानी के गुब्बारे को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। यह झगड़ा धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि मारपीट और हिंसा में बदल गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक यह घटना होली की रात बुधवार, 4 मार्च को हुई। बताया जा रहा है कि एक हिंदू परिवार की 11 वर्षीय लड़की अपनी छत से राहगीरों पर पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। इसी दौरान एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही मुस्लिम महिला को लग गया, जिस पर उसने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर लड़की के परिवार और महिला के परिवार के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में कुल चार लोग घायल हुए, जिनमें हिंदू परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। गंभीर रूप से घायल 26 वर्षीय तरुण कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई।
तरुण कुमार की मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार रात कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई वाहनों में आग लगा दी। सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मृतक के लिए न्याय की मांग की जाने लगी। पुलिस ने मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर इस मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और तरुण कुमार की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है।
मृतक तरुण के पिता ने बेटे की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब तक पुलिस ने परिवार से ठीक से कोई पूछताछ नहीं की है और न ही यह बताया है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिर्फ यह कह रही है कि 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन परिवार को आरोपियों को दिखाया तक नहीं गया। तरुण के पिता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि जब वे थाने गए तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, और जब न्याय की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके बेटे पर 15-20 लोगों ने हमला किया था और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती कार्रवाई में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। बाद में जांच आगे बढ़ने पर अन्य संदिग्धों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने और लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने युवक की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों से पूछताछ कर घटना की पूरी साजिश और वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग