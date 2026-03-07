पत्नी का ‘बचाओ-बचाओ’ वाला ड्रामा, बस में चढ़ते ही शुरू होता खेल… पीछे से चाकू लेकर आता पति और कर देता खौफनाक कांड

पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी ने लूटपाट का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया हुआ था। महिला पहले बस में चढ़ जाती थी और मौका देखकर किसी पुरुष यात्री के पास जाकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही बस में भीड़ बढ़ती, वह अचानक उस व्यक्ति पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगती थी। महिला की चीख-पुकार से बस में अफरा-तफरी मच जाती थी और यात्री घबरा जाते थे। इसी दौरान उसका पति अचानक वहां पहुंच जाता और चाकू निकालकर कथित आरोपी यात्री को जान से मारने की धमकी देता था। डर के माहौल का फायदा उठाकर वह यात्री से मोबाइल, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो जाता था।