ताबड़तोड़ चली गोलियां… ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में दिल्ली में हत्या, गैंगस्टर ने पहले ही दी थी धमकी

आपको बता दें कि पूरा मामला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का है, यहां पर द्वारका इलाके में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटर पर सवार अज्ञात हमलावरों ने 42 वर्षीय बलवान गहलोत को उस समय निशाना बनाया, जब वह अपनी कार से कहीं जा रहे थे। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड के पीछे कुख्यात नंदू गैंग का हाथ हो सकता है। जानकारी के अनुसार बलवान गहलोत अपने परिवार के साथ द्वारका के छावला इलाके में रहते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। शुक्रवार को जैसे ही वह अपनी कार से उतरे, स्कूटर पर आए बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मौका मिलते ही हमलावरों ने बेहद करीब से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।