सुबह निकले थे घर से…कार में दो सगे भाइयों की मिली लाश, बड़ा भाई कुंदन सेना से रिटायर्ड

पुलिस की शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार सुबह करीब 10 बजे से ही सड़क किनारे खड़ी थी। लगभग 10 घंटे तक गाड़ी वहीं खड़ी रहने के बाद लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार से मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।