‘बुलडोजर नहीं…एनकाउंटर हो’, मृतक के भाई ने की पुलिस से मांग, हाथ लगा आठवां नाबालिग आरोपी

Uttam Nagar crime news: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की है, जिसमें आठवां एक नाबालिग आरोपी हिरासत में लिया गया है। वहीं, रविवार को दिल्ली एमसीडी ने एक आरोपी के तीन मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बीच मृतक तरुण के भाई ने कहा कि वे इस कदम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है और इन्हें भी उसी तरह का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई।