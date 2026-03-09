‘मेरे सिर पर रॉड से तीन बार मारा…,’ एक्स GF समझ किसी और पर फेंक दिया तेजाब, शादीशुदा बॉयफ्रेंड की सनसनीखेज करतूत

पीड़िता ने बताया कि शाम करीब 5 बजे उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से तीन बार वार किया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गए। युवती के मुताबिक, कुछ देर बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचा और उसे ढूंढने लगा। पीड़िता का कहना है कि संभव है आरोपी ने उसे समझकर किसी दूसरी महिला पर एसिड फेंक दिया हो, क्योंकि दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। युवती ने यह भी बताया कि मारपीट के कारण उसके सिर पर कई टांके लगे हैं। उसके अनुसार, जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है तो उसने उससे दूरी बना ली थी। इसके बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें डालनी शुरू कर दी थीं, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी और बाद में उसकी प्रोफाइल भी हटवा दी गई थी। पीड़िता का कहना है कि इसी वजह से आरोपी उससे नाराज था।