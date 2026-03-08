‘विकास के कामों को जानबूझकर रोका गया…’, मेट्रो कॉरिडोर लॉन्च के मंच से PM मोदी का AAP पर वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से दिल्ली के लोगों को बेहतर यातायात और आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाए, जहां नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यमुना नदी की सफाई और हरित परियोजनाओं के जरिए राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में इन प्रयासों का सकारात्मक असर दिल्ली के नागरिकों के जीवन में साफ दिखाई देगा।