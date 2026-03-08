दिल्ली में 33,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, PM मोदी बोले- अब रेहड़ी-पटरी वालों तक पहुंची क्रेडिट कार्ड की सुविधा

आपको बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को शुरुआत में करीब 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। यदि लाभार्थी समय पर लोन चुका देते हैं, तो अगली बार उन्हें 20,000 से 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसके साथ ही समय पर कर्ज चुकाने वालों को ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर कैशबैक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर अपने नजदीकी बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।