Delhi: होली हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने अपनाया योगी मॉडल न्याय!

आपको बता दें कि यह खून की होली 4 मार्च को खेली गई थी। पुलिस के अनुसार, हिंसा करने वाले दोनों परिवार एक-दूसरे को पिछले 50 साल से जानते थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती थी। इससे पहले भी कभी कूड़ा फेंकने को लेकर तो कभी अन्य छोटी-छोटी बातों पर तनातनी होती रहती थी। इसी बीच होली आई और एक बच्ची के हाथ से गिरा पानी का गुब्बारा काल बन गया। वहीं, पुलिस लगातार सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर बनाए हुए है। कुशल पाल सिंह ने अपील करते हुए कहा कि सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को कंट्रोल कर लिया गया है।