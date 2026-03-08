Delhi: होली हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने अपनाया योगी मॉडल न्याय!

Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में मुस्लिम महिला पर गुब्बारा फेंकने को लेकर हुए विवाद में 26 साल के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। अब इस घटना को गंभीरता से लेते हुए शासन और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। दरअसल, इस हत्याकांड के एक आरोपी के मकान पर दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला है। वहीं, इस मामले में अभी तक पुलिस सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।
आपको बता दें कि यह खून की होली 4 मार्च को खेली गई थी। पुलिस के अनुसार, हिंसा करने वाले दोनों परिवार एक-दूसरे को पिछले 50 साल से जानते थे। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती थी। इससे पहले भी कभी कूड़ा फेंकने को लेकर तो कभी अन्य छोटी-छोटी बातों पर तनातनी होती रहती थी। इसी बीच होली आई और एक बच्ची के हाथ से गिरा पानी का गुब्बारा काल बन गया। वहीं, पुलिस लगातार सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर बनाए हुए है। कुशल पाल सिंह ने अपील करते हुए कहा कि सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को कंट्रोल कर लिया गया है।
उत्तम नगर में यह विवाद होली वाले दिन रात करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि तरुण की 11 वर्षीय चचेरी बहन ने छत से पानी से भरा गुब्बारा फेंका था, जो फिसलकर नीचे सड़क पर गिर गया। गुब्बारे के पानी की कुछ छींटें पास में रहने वाली एक महिला पर पड़ गईं। दोनों परिवार अलग-अलग समुदायों से होने के कारण इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में मामला बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया।
परिजनों के मुताबिक, पहले उन्होंने गुब्बारे की घटना को लेकर माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद विवाद शांत नहीं हुआ। देर रात करीब 11 बजे जब तरुण घर लौटा और बाइक पार्क कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर रॉड, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट और पत्थरों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसे सड़क पर बुरी तरह पीटा और फिर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
