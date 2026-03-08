शादी का झांसा देकर 9वी की छात्रा से दुष्कर्म! दसवी के छात्र समेत कई पर FIR

जिस छात्रा के साथ यह घटना हुई है उसकी मां शिक्षा मित्र हैं। आरोप है कि जब मां स्कूल जाती थी तो रिश्तेदार होने की वजह से आरोपी छात्र पर घर पर आ जाता था। धीरे-धीरे इसने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और फिर उसके साथ संबंध बना लिए। बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की मां को जब इस बात का पता चला तो बेटी की शादी के लिए कहा गया। आरोप है कि आरोपी छात्र और उसके परिजनों ने शादी करने से इंकार कर दिया और किसी को भी इस बारे में बताने पर लड़की के फोटो वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं पीड़िता की मां ने इस मामले में आरोपियों के घर वालों पर भी धमकाने के आरोप लगाए हैं।