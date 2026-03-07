‘वह हमारा इकलौता सहारा था’, रोते हुए पिता ने की CBI जांच की मांग… दिल्ली के उत्तम नगर कांड में बेटे की गई जान

मृतक तरुण के पिता ने पुलिस पर बेटे की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब तक पुलिस ने परिवार से सही ढंग से पूछताछ नहीं की और यह भी नहीं बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ 5-6 लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन परिवार को आरोपियों को देखने तक नहीं दिया गया। तरुण के पिता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे थाने गए तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, और जब वे न्याय की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनके अनुसार, उनके बेटे पर 15-20 लोगों ने हमला किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी, फिर भी पुलिस ने समय रहते किसी को गिरफ्तार नहीं किया।