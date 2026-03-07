7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘वह हमारा इकलौता सहारा था’, रोते हुए पिता ने की CBI जांच की मांग… दिल्ली के उत्तम नगर कांड में बेटे की गई जान

Uttam Nagar incident: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई हिंसा में मृत 26 वर्षीय तरुण कुमार के पिता ने मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 07, 2026

father of the deceased youth in Uttam Nagar incident Delhi demanded a CBI inquiry

Uttam Nagar incident: देश की राजधानी दिल्ली में होली के दिन उत्तम नगर में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के पिता ने अब सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रोते-रोते कहा कि वह हमारा इकलौता सहारा था, अब वह भी नहीं रहा। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। तरुण के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मृतक तरुण के पिता ने पुलिस पर बेटे की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अब तक पुलिस ने परिवार से सही ढंग से पूछताछ नहीं की और यह भी नहीं बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ 5-6 लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन परिवार को आरोपियों को देखने तक नहीं दिया गया। तरुण के पिता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे थाने गए तो पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, और जब वे न्याय की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनके अनुसार, उनके बेटे पर 15-20 लोगों ने हमला किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी, फिर भी पुलिस ने समय रहते किसी को गिरफ्तार नहीं किया।

होली के दिन भड़की थी हिंसा

4 मार्च की रात होली के मौके पर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में उस समय हिंसा भड़क गई, जब एक नाबालिग लड़की अपनी छत से नीचे से गुजर रहे लोगों पर पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। इसी दौरान एक गुब्बारा कथित तौर पर वहां से गुजर रही एक मुस्लिम महिला को लग गया, जिस पर उसने आपत्ति जताई। पुलिस के मुताबिक, इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। झड़प के दौरान कम से कम चार लोग घायल हो गए, जिनमें 26 वर्षीय तरुण कुमार भी शामिल थे। गंभीर रूप से घायल तरुण कुमार ने अगले दिन दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

ताबड़तोड़ चली गोलियां… ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में दिल्ली में हत्या, गैंगस्टर ने पहले ही दी थी धमकी
नई दिल्ली
Property dealer shot dead in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

07 Mar 2026 05:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘वह हमारा इकलौता सहारा था’, रोते हुए पिता ने की CBI जांच की मांग… दिल्ली के उत्तम नगर कांड में बेटे की गई जान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

होली के गुब्बारे ने मचाया बवाल! मुस्लिम महिला से विवाद के बाद दो गुटों में हिंसा, युवक की गई जान

A young man died in the Uttam Nagar riots in Delhi
नई दिल्ली

ताबड़तोड़ चली गोलियां… ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में दिल्ली में हत्या, गैंगस्टर ने पहले ही दी थी धमकी

Property dealer shot dead in Delhi
नई दिल्ली

पत्नी का ‘बचाओ-बचाओ’ वाला ड्रामा, बस में चढ़ते ही शुरू होता खेल… पीछे से चाकू लेकर आता पति और कर देता खौफनाक कांड

Husband wife gang arrested for robbing people in Delhi
नई दिल्ली

HPV Vaccine Myths and Facts : लड़कियों को Free में दिए जा रहे इस टीके से जुड़े मिथ और सच जानिए

HPV vaccine myths and facts, hpv vaccination se banjhpan hota hai, HPV vaccine free in India,
स्वास्थ्य

फांसी घर मामले में केजरीवाल को झटका, दिल्ली विधानसभा ने कहा- कार्यवाही गोपनीय है, लाइव नहीं दिखाएंगे

Arvind Kejriwal AAP
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.