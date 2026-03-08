कागजों में कृषि भूमि दिखाकर कर रहे थे प्लाटिंग, अब भरना पड़ेगा तीन करोड़ जुर्माना

फाइल फोटो: पत्रिका
Court Order कागजों में कृषि भूमि दिखाकर मौके पर प्लाटिंग करने वाले कथित भूमाफियाओं पर सहारनपुर जिलाधिकारी की अदालत से कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की अदालत से एसे 27 मामलों में 3.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब इन लोगों से यह रिकवरी की जाएगी। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है जो गलत तरीके से भूमि का इस्तेमाल करके सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं।
जिलाधिकारी मनीष बंसल की अदालत में हरोड़ा तहसील से जुड़े सात मामलों की सुनवाई चल रही थी। ये सभी ऐसे मामले थे जिनमें जमीन को कृषि कार्य के लिए दर्शाकर बैनामा कराया गया था लेकिन जब जांच की गई तो मौके पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसी तरह से ग्राम शेखपुरा के तीन मामले थे। बेहट तहसील क्षेत्र के भी तीन मामले ऐसे ही सामने आए थे। इनके अलावा मुजफ्फराबाद ब्लाक क्षेत्र के भी कुछ मामले थे जिनमें जमीन का उपयोग बदला हुआ था। जिलाधिकारी की अदालत में ऐसे 27 मामले चल रहे थे। इन सभी मामलों में दोनों पक्षों सुनने के बाद जिलाधिकारी ने 3.37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह सारी रकम अब वसूली जाएगी इसके लिए तहसीलों के निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी की अदालत से हुई इस कार्रवाई से अब उन लोगों को भी पसीने छूट रहे हैं जिन्होंने पहले से इस तरह की चोरी की है या फिर करने की सोच रहे हैं। यह पूरी रकम अब इन लोगों से वसूली जाएगी। इस दौरान यह भी कहा गया है कि यदि किसी के पास ऐसी जानकारी है कि गलत तरीके से बैनामे करवाए गए हैं या फिर राजस्व की चोरी की गई है तो उनकी शिकायत भी कर सकते हैं ताकि ऐसे मामले की जांच की जा सके।
