कागजों में कृषि भूमि दिखाकर कर रहे थे प्लाटिंग, अब भरना पड़ेगा तीन करोड़ जुर्माना

जिलाधिकारी मनीष बंसल की अदालत में हरोड़ा तहसील से जुड़े सात मामलों की सुनवाई चल रही थी। ये सभी ऐसे मामले थे जिनमें जमीन को कृषि कार्य के लिए दर्शाकर बैनामा कराया गया था लेकिन जब जांच की गई तो मौके पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसी तरह से ग्राम शेखपुरा के तीन मामले थे। बेहट तहसील क्षेत्र के भी तीन मामले ऐसे ही सामने आए थे। इनके अलावा मुजफ्फराबाद ब्लाक क्षेत्र के भी कुछ मामले थे जिनमें जमीन का उपयोग बदला हुआ था। जिलाधिकारी की अदालत में ऐसे 27 मामले चल रहे थे। इन सभी मामलों में दोनों पक्षों सुनने के बाद जिलाधिकारी ने 3.37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।