10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही बढ़ी गर्मी, सीजन की सबसे गर्म रात… आज तापमान 38°C तक पहुंचने की संभावना

Delhi Weather: दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। IMD के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 19°C और अधिकतम 35.3°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है और इस सीजन की अब तक की सबसे गर्म रात रही।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 10, 2026

Delhi witnesses season's hottest night in early March

Delhi Weather: देश की राजधानी दिल्ली पहले ठंड और प्रदूषण से परेशान थी, लेकिन अब गर्मी भी अपना रंग दिखाने लिए बेताब नजर आ रही है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते से दिल्ली में गर्मी का असर देखा जा रहा है। दरअस, सोमवार को राजधानी में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक दर्ज किया गया। IMD के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है और इस सीजन की अब तक की सबसे गर्म रात रही। वहीं अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है और पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत तक एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ 11 मार्च के बाद मैदानी इलाकों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे तापमान में एक-दो डिग्री की मामूली गिरावट आ सकती है। हालांकि इसके असर से दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है।40 डिग्री के करीब भी जा सकता है तापमान

40 डिग्री के करीब भी जा सकता है तापमान

मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत के अनुसार सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण अरब सागर से नमी दिल्ली पहुंची, जिससे आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहा। उन्होंने बताया कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम होने के कारण हवा में नमी और धूल दोनों मौजूद रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च के अंत तक अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कुछ दिनों में यह 40 डिग्री के करीब भी जा सकता है। दिल्ली में मार्च महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 31 मार्च 1945 को दर्ज किया गया था।

ये भी पढ़ें

‘दिल्ली का चुनाव रद्द हो…’ AAP नेता संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, कहा- झूठा मुकदमा लगाकर बदनाम किया गया
नई दिल्ली
AAP leader Sanjay Singh demanded cancellation of Delhi elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Published on:

10 Mar 2026 01:11 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही बढ़ी गर्मी, सीजन की सबसे गर्म रात… आज तापमान 38°C तक पहुंचने की संभावना

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

12 राउंड गोलियां…जबरदस्त पीछा और काम तमाम! पुलिस और बवाना के शूटर के बीच मुठभेड़, ऐसे पकड़े गए उद्यमी के हत्यारे

Delhi Crime News shahbad dairy encounter bawana murder accused mohammad irfan aishwarya pandey arrested
नई दिल्ली

गुरुग्राम में सात मजदूरों की मौत, 60 फुट गहरे बेसमेंट में 10 लोगों के दबे होने की खबर, निर्माणाधीन सोसाइटी की मिट्टी ढही

Seven labourers died in Gurugram
नई दिल्ली

Women’s Day पर HEE Foundation की विशेष पहल, झुग्गी-बस्तियों में चलाया गया जागरूकता अभियान

HEE Foundation launched an awareness campaign in slums on On Womens Day 2026
नई दिल्ली

दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम को राहत, शादी और बीमार मां की वजह से मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

Sharjeel Imam gets 10 day interim bail from court in Delhi riots case
नई दिल्ली

गृहमंत्री अमित शाह की अपील पर सुरक्षा बलों ने लगाए रिकार्ड 7 करोड़ पौधे

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.