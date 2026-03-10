दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही बढ़ी गर्मी, सीजन की सबसे गर्म रात… आज तापमान 38°C तक पहुंचने की संभावना

Delhi Weather: देश की राजधानी दिल्ली पहले ठंड और प्रदूषण से परेशान थी, लेकिन अब गर्मी भी अपना रंग दिखाने लिए बेताब नजर आ रही है। ये बात इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते से दिल्ली में गर्मी का असर देखा जा रहा है। दरअस, सोमवार को राजधानी में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक दर्ज किया गया। IMD के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है और इस सीजन की अब तक की सबसे गर्म रात रही। वहीं अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री अधिक है।