भावना शर्मा ने रखा रोजा! थाने पहुंच गया मामला, हंगामा

गो-रक्षा दल चिलकाना के नगर अध्यक्ष कृष्ण सैनी के साथ अन्य कार्यकर्ता चिलकाना पहुंचते हैं। ये लोग पुलिस को बताते हैं कि एक महिला जो अपना नाम भावना शर्मा बताती है उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन्होंने पुलिस को बताया कि महिला की मांग में सिंदूर भी है इससे पता चलता है कि वह हिंदू है लेकिन रोजा रखने की बात कह रही है। बताया कि आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है बल्कि आपत्ति इस बात को लेकर है कि महिला अन्य महिलाओं से भी रोजा रखने की अपील कर रही है। आरोप लगाए कि महिला धर्म परिवर्तन कराना चाह रही है। यह आरोप लगाते हुए इन्होंने थाने में तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। महिला से बात की जाएगी। धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे हैं अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।