20 लोगों ने तरुण को मारा, अरेस्ट सिर्फ 6… उत्तम नगर हत्याकांड में CBI जांच की मांग, सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- दोषी नहीं बचेंगे

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुए मामूली विवाद के बाद 26 वर्षीय युवक तरुण बुटोलिया की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज लिंचिंग मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए तरुण के पिता मेमराज ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें जांच की प्रगति के बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है। सभी आरोपियों को पुलिस ने अब तक नहीं पकड़ा है।