जल संकट: दिल्ली के 12 से ज्यादा इलाकों में नहीं मिलेगा पानी, जलबोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यह असुविधा भूमिगत जलाशयों (अंडरग्राउंड रेजरवॉयर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की फ्लशिंग के वार्षिक कार्यक्रम के कारण होगी। इस प्रक्रिया के तहत जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों की सफाई और रखरखाव किया जाता है, ताकि पानी की गुणवत्ता बनी रहे और सप्लाई सिस्टम सुचारु रूप से काम करता रहे। फ्लशिंग के दौरान कुछ समय के लिए पानी की आपूर्ति रोकनी पड़ती है, जिससे संबंधित इलाकों में जल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए जल बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखने की सलाह दी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे पानी का उपयोग बेहद सावधानी और किफायत के साथ करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।