4 लाख से ज्यादा फॉलोअर, चचिर्त चेहरा और फिर झाड़ियों में मिली लाश, हत्या की FIR दर्ज

हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने सिर्फ मोबाइल लोकेशन बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। जब आनंद विहार की लोकेशन मिली, तो खाकी की राह ताकने के बजाय बेबस परिवार खुद जंगल की खाक छानने निकल पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद झाड़ियों में आकाश का बेजान शरीर देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार की सूचना पर पहुंची आनंद विहार पुलिस ने मंडावली थाने को इत्तिला दी। अब पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच का चक्र घुमाया है।