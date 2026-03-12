‘जो तरुण के साथ हुआ, वही हर हिंदू के साथ…,’ उत्तम नगर होली कांड पर क्यों बोले बाबा बागेश्वर?

गौरतलब है कि 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर में होली खेली जा रही थी। तभी पानी से भरा एक गुब्बारा एक मुस्लिम महिला को लग गया, जिसके बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में तरुण नाम के एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया, लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। फिलहाल इस घटना के बाद से उत्तम नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है।