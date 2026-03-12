डॉन विक्की त्यागी के हत्यारोपी सागर मलिक के पिता की गोलियों से भूनकर हत्या

बागपत एसपी सूरज रॉय ने बताया कि दोघट थाने पर सूचना मिली कि विक्की मैरिज होम के बाहर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर जाकर की गई पूछताछ में पता चला कि तीन हमलावरों ने यशपाल मलिक पर गोलियां चलाई थी। इनमें से एक को पकड़ लिया गया है जबकि दो अन्य फरार हैं। प्राथमिक पूछताछ में गांव की पुरानी चली आ रही रंजिश इस हत्याकांड के पीछे की वजह मानी जा रही है। यशपाल मलिक की पत्नी की ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।