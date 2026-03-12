डॉन विक्की त्यागी के हत्यारोपी सागर मलिक के पिता की गोलियों से भूनकर हत्या

घटना की जानकारी देते एसपी बागपत सूरज राय
Bagpat Crime पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी की कोर्ट रूम में हत्या कर देने के आरोपी सागर मलिक के पिता की विक्की मैरिज होम के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि इसके दो साथी फरार हो गए। मरने वाला यशपाल मलिक एक साल पहले ही जेल से जमानत पर छूटा था।
वर्ष 2015 में पश्चिमी उत्तर उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी की मुजफ्फनगर कोर्ट रूम में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सागर मलिक इस मामले में जेल में हैं। गांव में चली आ रही रंजिश में पूर्व में हुई हत्याओं के आरोपों मे सागर मलिक का पिता यशपाल मलिक भी जेल में था। एक साल पहले ही यशपाल मलिक जमानत पर रिहा होकर आया था। मूल रूप से शामली के बावड़ी का रहने वाला यशपाल मलिक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ बागपत गया था।
बागपत एसपी सूरज रॉय ने बताया कि दोघट थाने पर सूचना मिली कि विक्की मैरिज होम के बाहर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर जाकर की गई पूछताछ में पता चला कि तीन हमलावरों ने यशपाल मलिक पर गोलियां चलाई थी। इनमें से एक को पकड़ लिया गया है जबकि दो अन्य फरार हैं। प्राथमिक पूछताछ में गांव की पुरानी चली आ रही रंजिश इस हत्याकांड के पीछे की वजह मानी जा रही है। यशपाल मलिक की पत्नी की ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
घटनाक्रम को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसकी वजह यह है कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी चली आ रही रंजिश को वजह माना जा रहा है। ऐसे में गांव में पीएसी बल तैनात किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग