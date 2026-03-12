13 मार्च से समालखा में संघ की तीन दिवसीय बैठक

सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में बड़े निर्णय भी हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आंतरिक स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए प्रांत व्यवस्था की जगह संभाग और राज्य प्रचारक व्यवस्था लाई जा सकती है। वर्तमान में संघ में संगठन की दृष्टि से 45 प्रांत और 11 क्षेत्र हैं। 11 क्षेत्र को नौ में करने और प्रांत की जगह संभाग व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। उत्तर क्षेत्र का विस्तार कर राजस्थान को भी उसमें शामिल करने और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्षेत्र को एक करने पर विचार किया जा सकता है। नई व्यवस्था में प्रांत स्तर पर होने वाली सभी व्यवस्थाएं संभाग स्तर पर होंगी। प्रशासनिक राज्य स्तर पर राज्य प्रचारक और राज्य कार्यवाह रहेंगे। निर्णय के बाद यह व्यवस्था अगले एक वर्ष में लागू होगी।