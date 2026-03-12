NCERT BOOK ROW: तीन विशेषज्ञों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा तो नहीं कर गया?

इससे पहले एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली और माफी भी मांग ली थी। लेकिन, अदालत ने इसे नाकाफी माना।

बता दें कि टीडीटी में शामिल आलोक कानून के जानकार भी हैं। उन्होंने 2008 में कानून की डिग्री ली। वह विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के को-फाउंडर भी रहे हैं। वह अपने कई लेखों में न्यायपालिका की खामियों की बारे में बता चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किताब में लिखीं बातों से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। लेकिन, उसके फैसले से एक सवाल खड़ा हुआ है कि इससे न्यायपालिका की साख बची है, बढ़ी है या और कम हुई है?