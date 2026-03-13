Delhi National Lok Adalat 2026: 22 मार्च को होगा चालान और विवादों का निपटारा, जानें पूरी प्रक्रिया

सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे लोगों और पेंडिंग ट्रैफिक चालान से परेशान दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है। 22 मार्च को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DSLSA नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। यह लोक अदालत दिल्ली हाई कोर्ट, सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और उपभोक्ता अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी। यहां आपसी सहमति के जरिए सभी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मुकदमों का तुरंत निपटारा किया जाएगा।