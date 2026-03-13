Delhi Metro: उद्घाटन के 4 दिन बाद चोर काट ले गए 1 km लंबा तार, मैजेंटा लाइन ठप, पुलिस कर रही छापेमारी

अधिकारियों ने बताया कि केबल में मौजूद तांबा (कॉपर) और एल्युमीनियम काफी महंगा बिकता है। इसी वजह से चोर रात के समय डक्ट से चढ़कर केबल काट लेते हैं और अपने साथियों की मदद से उन्हें ले जाकर बेच देते हैं। दिल्ली मेट्रो और पुलिस ने अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गश्त बढ़ाने का फैसला किया है।