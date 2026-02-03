सहारनपुर के डायमंड शोरूम में एक ही चोर ने की थी चोरी! पांच गिरफ्तार, करोड़ों के गहने बरामद

आप सोच रहे होंगे कि जब चोरी एक ही व्यक्ति ने की तो पांच लोगों को गिरफ्तार क्यों किया ? यह सवाल हमारे जहन में भी आया। जब हमने इस बारे में पुलिस से बात की तो सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि चोरी को तो एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया लेकिन बाकी पकड़े गए लोग चोरी के माल को खपाने, बेचने और छिपाने में शामिल थे इसलिए इन्हे भी गिफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी का नाम इरशाद उर्फ काला पुत्र अनीश उर्फ पीरू निवासी सहारनपुर है। इसी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यह वर्तमान में रुड़की में रह रहा है। दूसरा आरोपी दिलशाद पुत्र अनीश है यह भी सहारनपुर का ही रहने वाला है। तीसरी आरोपी सलमा पत्नी अरशद है यह भी सहारनपुर की रहने वाली है। चौधी आरोपी काली पत्नी अनीश भी सहारनपुर की ही रहने वाली है। पांचवी आरोपी सीमा पत्नी दिलशाद यह भी सहारनपुर की रहने वाली है।