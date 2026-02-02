स्क्रैप माफिया रवि काना पर कसा शिकंजा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में पुलिस

स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा जोन के विभिन्न थानों में करीब 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर फिरौती, मारपीट, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। हालांकि रवि काना बांदा जेल से रिहा होने के बाद फरार है, लेकिन उसके गिरोह के कई सदस्य अब भी जेल में बंद हैं। उसकी पत्नी मधु को 16 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि स्क्रैप माफिया की रिहाई पूरी तरह सुनियोजित थी। जेल के बाहर पहले से दो सफेद रंग की कारें मौजूद थीं। एक कार में एक महिला, जबकि दूसरी में तीन युवक सवार थे। दोनों वाहनों में रवि काना के परिजन और करीबी मौजूद थे। जेल से बाहर आते ही उसने अपना सामान कार में रखा और बिना देरी किए फरार हो गया। घटना के बाद से अधिकांश संदिग्धों के मोबाइल फोन बंद हैं। पुलिस जेल परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।