बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत! इस साल निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, सरकार का बड़ा ऐलान

दरअसल, सरकार ने एक दिन पहले एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया कि स्कूल फीस से जुड़ा नया कानून धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। इस आदेश में यह भी साफ किया गया कि इस बीच स्कूल कितनी फीस ले सकते हैं और नई व्यवस्था कब से शुरू होगी। असल में दिक्कत यह थी कि कानून दिसंबर 2025 में लागू हुआ, जबकि 2025-26 सत्र की फीस पहले ही तय हो चुकी थी। ऐसे में जुलाई तक स्कूलों के लिए फीस समिति (एसएलएफआरसी) बनाना संभव नहीं था, इसी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।