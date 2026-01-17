दिल्ली में 25 हजार आवारा कुत्तों पर लिया जाएगा एक साथ एक्शन, जानिए 35 करोड़ की पूरी योजना

अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी योजना में 35 करोड़ में से 20 करोड़ रुपये सीधे दिल्ली नगर निगम खुद खर्च करेगा। बाकी के 15 करोड़ रुपये उन एनजीओ के जरिए लगाए जाएंगे जो पहले से जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल नगर निगम लगभग 13 एनजीओ और 20 एनिमल शेल्टर संचालकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नगर निगम का मानना है कि इन एनजीओ की मदद से जमीनी स्तर पर काम ज्यादा तेजी से हो पाएगा और जल्दी से जल्दी ज्यादा इलाकों तक पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा एनजीओ की मदद से योजना को सही तरीके से भी लागू किया जा सकेगा।