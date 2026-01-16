16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

Nathu Colony Flyover: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बना नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर कमजोर हो गया है। जांच में सामने आया है कि फ्लाईओवर भारी गाड़ियों का वजन नहीं सह पा रहा है। इस वजह से सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 16, 2026

nathu colony flyover repair or demolition update due to safety issue

नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

Nathu Colony Flyover: दिल्ली के शाहदरा इलाके में बना हुआ नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर अब एक बड़ी परेशानी बन गया है। यह फ्लाईओवर 2015 में बना था और सिर्फ 11 साल में इसकी हालत इतनी बेकार हो गई कि अब इस पर चलना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। जांच की रिपोर्ट्स में सामने आया कि यह फ्लाईओवर अब भारी गाड़ियों का वजन नहीं सह पा रहा है। दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन में भी सरकार ने इस बात को माना और कहा कि अब इसे लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रशासन के सामने इसे तोड़ने, फिर से बनाने या फिर इसी की मरम्मत करने जैसे ऑप्शन्स हैं। इससे राजधानी में विकास के कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

शुरुआती सालों से ही दिखी खामियां

नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम ने कराया था। इसका उद्देश्य गाजीपुर बॉर्डर के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक को कम करना था। हालांकि इसके बनने के कुछ साल बाद ही इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे थे। बनने के सिर्फ 3 साल बाद साल 2018 में फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर में दरारें दिखने लगी थीं और उसके बाद साल 2019 में इस पर भारी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई थी लेकिन उसके बाद भी इस फ्लाईओवर से संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ती ही गईं।

लोड टेस्ट से पता चली असली स्थिति

फ्लाईओवर की असली हालत जानने के लिए पिछले साल तकनीकी जांच और लोड टेस्ट कराए गए। यह टेस्ट मई 2025 में करवाए गए, जिसमें यह फ्लाईओवर सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा। जांच की रिपोर्ट में सामने आया कि डेक स्लैब जरूरत से ज्यादा झुक गया है और साथ ही इस फ्लाईओवर के निर्माण में ही घटिया और कमजोर सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अक्टूबर में एक स्पेशलिस्ट से भी राय ली गई, जिसने इसकी मरम्मत और सुधार के लिए कई सुझाव दिए। दिसंबर 2025 तक फ्लाईओवर को डिजाइन करने और दोबारा बनाने के लिए प्लान बनाया जा चुका है।

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई तेज

काफी समय से स्थानीय लोग इस परेशानी का सामना कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। अदालत के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में जांच तेज हुई थी। अब इस मामले की मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा हो रही है। लोक निर्माण विभाग इस मामले को लेकर रिपोर्ट सबमिट करने वाला है जिसके बाद सरकार यह फैसला लेगी कि इसी फ्लाईओवर का मरम्मत की जाएगी या उस तोड़कर नया फ्लाईओवर बनाया जाए। हालांकि इस फ्लाईओवर को बनाने का उद्देश्य भारी वाहनों के ढोने का आसान बनाना था लेकिन फ्लाईओवर कमजोर निकलने के कारण पिछले सात साल से इस पर भारी गाड़ियों की एंट्री बंद है। इसकी वजह से लोगों को वह फायदा मिल ही नहीं पा रहा, जिसके लिए यह फ्लाईओवर बनाया गया था।

ये भी पढ़ें

यमुना में चलने वाला है लग्जरी क्रूज! दिल्ली वालों को जल्द मिलेगा नदी में घूमने का मजा, जानें फैसिलिटीज और रूट
नई दिल्ली
yamuna river cruise know the delhi route and services details

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

16 Jan 2026 02:40 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मात्र 11 महीने में ही पंजाबी एक्ट्रेस ने तोड़ दी शादी, जानें जिम ट्रेनर पति से क्यों लिया तलाक?

Punjabi actress Mandy Takhar divorce husband Shekhar Kaushal Saket Family Court Delhi
नई दिल्ली

बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर स्कूल बंद, एनसीआर में कहां बढ़ी छुटिटयां और कहां बदला समय, जानें पूरी डिटेल

schools closed winter vacation extended in noida till 8th class and ghaziabad school timing 10 to 3
नई दिल्ली

हमेशा खुश रहो साहब! कड़कड़ाती ठंड में लोगों के बीच ‘मसीहा’ बनकर पहुंचे IPS संजय कुमार, SSP को सड़क पर देख दौड़ी पुलिस

SSP MUZAffarnagar
क्राइम

कम्प्यूटर जॉब बता भारतीय युवाओं से विदेश में करवा रहे गंदा काम!

Muzaffarnagar Police
नई दिल्ली

कोड वर्ड में आरोपी कर रहे साजिश! दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने जांच के लिए कोर्ट से मांगा और समय

red fort blast accused used code words nia asked court to extend custody
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.