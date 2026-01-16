11 साल में ही खड़बड़ा गया नाथू कॉलोनी फ्लाईओवर, अब तोड़ने की तैयारी में जुटी रेखा सरकार

काफी समय से स्थानीय लोग इस परेशानी का सामना कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। अदालत के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में जांच तेज हुई थी। अब इस मामले की मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा हो रही है। लोक निर्माण विभाग इस मामले को लेकर रिपोर्ट सबमिट करने वाला है जिसके बाद सरकार यह फैसला लेगी कि इसी फ्लाईओवर का मरम्मत की जाएगी या उस तोड़कर नया फ्लाईओवर बनाया जाए। हालांकि इस फ्लाईओवर को बनाने का उद्देश्य भारी वाहनों के ढोने का आसान बनाना था लेकिन फ्लाईओवर कमजोर निकलने के कारण पिछले सात साल से इस पर भारी गाड़ियों की एंट्री बंद है। इसकी वजह से लोगों को वह फायदा मिल ही नहीं पा रहा, जिसके लिए यह फ्लाईओवर बनाया गया था।