यमुना में चलने वाला है लग्जरी क्रूज! दिल्ली वालों को जल्द मिलेगा नदी में घूमने का मजा, जानें फैसिलिटीज और रूट

कपिल मिश्रा ने बताया कि इस क्रूज में घूमने के साथ-साथ पर्यटकों को और भी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कम पैसों में आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लग्जरी फील दिया जाए। इस क्रूज से घूमते समय यात्रियों के लिए खाने-पीने, म्यूजिक और मनोरंजन के सभी इंतजाम किए जाएंगे। आगे मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यह क्रूज भी उसी बदलाव का हिस्सा है। लोगों को इस क्रूज से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यात्रा करते समय बहुत सी एक्टिविटीज भी करवाई जाएंगी।