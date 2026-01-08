गाजियाबादः राजनगर एक्सटेंशन की 60 से ज्यादा सोसाइटियों को बड़ी सहूलियत, 20 करोड़ 33 लाख खर्च से संवरेंगी पांच सड़कें

अगर इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहां सुबह और शाम के समय लगने वाला जाम सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लोग परेशान हैं। एक ही रोड होने की वजह से ऑफिस टाइमिंग के दौरान वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है और लंबा जाम लग जाता है। हिंडन एयरफोर्स और एलिवेटेड रोड की तरफ जाने वाले वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाता है। इस जाम की वजह से लोगों का समय बहुत खराब होता है, क्योंकि एक बार अगर उस जाम में कोई फंस जाता है तो लोगों का जाम में घंटों तक समय बर्बाद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब प्राधिकरण और सड़के बनाने की योजना बना रही है, जिससे एक सड़क पर इतना दबाव नहीं बने और ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट हो सके।