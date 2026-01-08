8 जनवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

गाजियाबादः राजनगर एक्सटेंशन की 60 से ज्यादा सोसाइटियों को बड़ी सहूलियत, 20 करोड़ 33 लाख खर्च से संवरेंगी पांच सड़कें

Ghaziabad news: राजनगर एक्सटेंशन में ट्रैफिक से राहत की तैयारी की जा रही है। प्राधिकरण ने योजना बनाई है, जिसके तहत 20.33 करोड़ रुपये खर्च कर पांच सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 08, 2026

ghaziabad news rajnagar extension five roads project to be started for traffic relief

प्रतीकात्मक तस्वीर

Ghaziabad news: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। यहां रहने वाले लोग लंबे समय से ट्रैफिक और सीमित सड़कों की परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन अब इस इलाके की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्राधिकरण की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने इस इलाके में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पांच सड़कों के निर्माण और मरम्मत की योजना बनाई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे 60 से ज्यादा सोसाइटियों को फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से लोगों को ट्रैवल करने में आसानी तो होगी ही, उसके साथ ही इस इलाके की कनेक्टिविटी को नया रूप मिलेगा।

एक साथ 60 से ज्यादा सोसइटी को कैसे होगा फायदा?

राजनगर एक्सटेंशन एक तेजी से विकसित होता हुआ इलाका है। यहां 60 से ज्यादा सोसाइटी मौजूद हैं। साथ ही यहां डेढ़ लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी आबादी के बाद भी अभी तक इस पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक ही मेन सड़क है, जो जीटी रोड होते हुए एलिवेटेड रोड के से दिल्ली-मेरठ रोड से जुड़ती है। इसी सड़क से गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर की ओर से आने-जाने वाले वाहन भी गुजरते हैं। इस वजह से इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव होता है और हर दिन सुबह और शाम के समय जाम जैसी स्थिति बन जाती है।

सुबह-शाम के ट्रैफिक से जनता परेशान

अगर इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो यहां सुबह और शाम के समय लगने वाला जाम सबसे बड़ी समस्या है, जिससे लोग परेशान हैं। एक ही रोड होने की वजह से ऑफिस टाइमिंग के दौरान वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है और लंबा जाम लग जाता है। हिंडन एयरफोर्स और एलिवेटेड रोड की तरफ जाने वाले वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाता है। इस जाम की वजह से लोगों का समय बहुत खराब होता है, क्योंकि एक बार अगर उस जाम में कोई फंस जाता है तो लोगों का जाम में घंटों तक समय बर्बाद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब प्राधिकरण और सड़के बनाने की योजना बना रही है, जिससे एक सड़क पर इतना दबाव नहीं बने और ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट हो सके।

इन पांच सड़कों का होगा निर्माण और मरम्मत

प्राधिकरण की योजना के तहत इस इलाके की पांच सड़कों को सुधारा जाएगा। जीडी गोयंका स्कूल के सामने वाली 45 मीटर चौड़ी सड़क की मरम्मत कर उसे बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा अजनारा सोसाइटी से अजनारा फेग्रेंसी तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। यह नई सड़क भी 45 मीटर चौड़ी होगी। इसके साथ ही और भी सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा जिनमें सोना पैलेस से गुलमोहर सोसाइटी के पीछे वाले गेट तक, केडीपी गोल चक्कर से अग्रवाल हाईट्स तक और बंधा रोड से ज्योति सुपर तक जाने वाली सड़कें शामिल हैं।

कब से होगा काम शुरू?

इन सड़कों की मरम्मत और निर्माण से ट्रैफिक तो कम होगा ही, उसके साथ-साथ लोगों के समय की भी बचत होगी। साथ ही इससे इस इलाके के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। उम्मीदें की जा रही हैं कि ऐसा होने से निवेश भी बढ़ सकता है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन की सड़कों को ठीक करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। टेंडर प्रोसेस पूरी होने के बाद इन सभी सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। उनके अनुसार इन सड़कों पर काम लगभग एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि काम समय पर पूरा हो और जल्दी से जल्दी लोग इसका फायदा उठा सकें।

Updated on:

08 Jan 2026 01:01 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / गाजियाबादः राजनगर एक्सटेंशन की 60 से ज्यादा सोसाइटियों को बड़ी सहूलियत, 20 करोड़ 33 लाख खर्च से संवरेंगी पांच सड़कें

