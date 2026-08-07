गजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत बनाया गया था। इसका कार्यालय गाजियाबाद स्थित पुराने बस अड्डे के निकट है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तहत विकास क्षेत्र में गाजियाबाद, लोनी, मुराद नगर और मोदी नगर शामिल हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के यानी जिला गौतम बुद्ध नगर के 9 गांवों को जीडीए के विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है। जीडीए का मुख्य उद्देश्य नियोजित शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। मास्टर प्लान के अनुसार विकास और नियंत्रण आवास और शहरी विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करना भी शामिल है। गाजियाबाद प्राधिकरण जनता को सेवा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काफी लंबा सफर तय कर चुका है। हाल ही में जीडीए ने स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ताकि शहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में ऑनलाइन खरीदारी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने प्राधिकरण में भारत सरकार के विकसित गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से प्राधिकरण में होने वाली खरीदारी में दलाली नहीं होगी।

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