2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

गौर ग्रीन एवेन्यू अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में 150 इमारतों को नोटिस जारी, सामने आई बड़ी कमियां

Gaur Green Avenue आग के बाद गाजियाबाद में फायर विभाग ने सख्ती बढ़ाई है। 150 से अधिक सोसाइटियों और यूनिट्स को नोटिस जारी कर फायर सेफ्टी नियमों के पालन और ऑडिट अनिवार्य किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 02, 2026

Ghaziabad Fire News

PHOTO ANI

Gaur Green Avenue fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू में हाल ही में लगी भीषण आग ने शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था की कमजोरियों को हालाइट किया है। इस घटना में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई और रेस्क्यू के समय पर्याप्त और सही संसाधन नहीं होने पर दि्कतों का समना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद फायर विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें फायर नियमों के उल्लंघन करने वाले रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को नोटिस जारी किया गया है।

फायर विभाग का अभियान

इस अभियान की जानकारी राहुल पोल ने दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 150 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स को फायर नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए हैं। यह अभियान एक सप्ताह तक चलेगा और इसमें बड़े डेवलपर्स की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अभियान में जिन सोसाइटियों को नोटिस जारी हुए हैं, उनमें सुपरटेक, गौर और अम्रपाली जैसे बड़े बिल्डर्स की परियोजनाएं शामिल हैं।

सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें आई सामने?

गाजियाबाद के अलग-अलग इलाकों में बनी इन इमारतों में कई बड़ी दिक्कतें सामने आईं। जैसे फायर सेफ्टी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, कुछ जगहों पर अवैध निर्माण और कब्जा (एन्क्रोचमेंट) भी मिला। कई सोसाइटियों में पानी की पाइपलाइन ही खराब थी और आग बुझाने वाले उपकरण भी इस्तेमाल के लायक नहीं थे। अधिकारियों ने ये भी देखा कि कई सोसाइटियों में पार्किंग और गार्डन ऐसे बनाए गए हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक पहुंच ही नहीं पातीं। इसके अलावा, कई लोगों ने अपनी बालकनी को PVC शीट से ढककर स्टोर रूम बना लिया है। ऐसा करना आग लगने पर खतरा और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि इससे आग जल्दी फैल सकती है और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो सकता है।

क्या-क्या दिए गए निर्देश?

  • फायर सेफ्टी सिस्टम हमेशा ऑटो मोड में चालू रखें
  • सभी एग्जिट रास्ते खाली रखें
  • इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराना जरूरी
  • 15 दिनों में सिस्टम की जांच करें
  • हर महीने मॉक ड्रिल कराएं

साथ ही विभाग लोगों को फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग और सावधानियों के बारे में ट्रेनिंग भी दे रहा है, ताकि आपात स्थिति में नुकसान कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

क्या गाजियबाद कर रहा किसी बड़े हादसे का इंतजार? इंदिरापुरम में लगी आग ने खोली सिस्टम की पोल
गाज़ियाबाद
ghaziabad indirapuram society fire incident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

गजियाबाद विकास प्राधिकरण

Updated on:

02 May 2026 11:42 am

Published on:

02 May 2026 11:35 am

Hindi News / State / गौर ग्रीन एवेन्यू अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में 150 इमारतों को नोटिस जारी, सामने आई बड़ी कमियां

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

राज्य

ट्रेंडिंग

पुणे रेप केस: 4 साल की मासूम से हैवानियत पर देवेंद्र फडणवीस सख्त; सुप्रिया सुले बोलीं- ‘आरोपी को मिले कड़ी सजा’

Pune rape case
पुणे

Crime News: सुबह-सुबह पटना में खूनी हमला, पति की मौत; पत्नी गंभीर रूप से जख्मी

पटना

मुंबई परिवार मौत मामला: तरबूज से नहीं गई जान! जांच में सामने आया चौंकाने वाला नया एंगल

Mumbai family death case
मुंबई

पटना में शादी के दौरान सेल्फी पर बवाल, हिंसा के बीच पुलिस सुरक्षा में हुए फेरे

पटना

4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार; हाईवे जाम कर फूटा लोगों का गुस्सा

raped and murdered in Pune
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.