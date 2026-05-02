4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार; हाईवे जाम कर फूटा लोगों का गुस्सा

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। भोर तहसील के एक गांव में मात्र चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है।