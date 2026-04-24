गहरी नींद में सो रहे थे पति-पत्नी, आधी रात को तोड़ा दरवाजा, घर में घुसकर ले गए साढ़े तीन तोले के गहने

Pune Crime News:पुणे के वाडा रोड स्थित करंडे वस्ती इलाके में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अज्ञात चोरों ने एक डॉक्टर दंपत्ति के घर को अपना निशाना बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के वक्त घर के मालिक अंदर ही सो रहे थे, लेकिन चोरों ने इतनी सफाई से हाथ साफ किया कि किसी को कानोकान खबर तक नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।