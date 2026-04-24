गहरी नींद में सो रहे थे पति-पत्नी, आधी रात को तोड़ा दरवाजा, घर में घुसकर ले गए साढ़े तीन तोले के गहने

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Pune Crime News:पुणे के वाडा रोड स्थित करंडे वस्ती इलाके में आधी रात को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अज्ञात चोरों ने एक डॉक्टर दंपत्ति के घर को अपना निशाना बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के वक्त घर के मालिक अंदर ही सो रहे थे, लेकिन चोरों ने इतनी सफाई से हाथ साफ किया कि किसी को कानोकान खबर तक नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
यह घटना 24 अप्रैल की तड़के की है। बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर और उनकी पत्नी गहरी नींद में थे, तभी चोर मुख्य दरवाजा तोड़कर घर के भीतर दाखिल हुए। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से अलमारी को खंगाला और घर में मौजूद लोगों की मौजूदगी के बावजूद बिना शोर मचाए पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब दंपत्ति की नींद खुली, तो घर का सामान बिखरा हुआ और दरवाजा टूटा देख उनके होश उड़ गए।
पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि चोर घर से सोने का हार, चैन और झुमके सहित करीब साढ़े तीन तोला वजनी गहने चुरा ले गए हैं। कीमती सामान गायब मिलने के तुरंत बाद डॉक्टर ने स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी। घर के भीतर सोते हुए लोगों के बीच हुई इस चोरी ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूचना मिलते ही खेड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। पुलिस ने आसपास के नागरिकों से पूछताछ की है और आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुराग जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है।
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